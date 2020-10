An die Landvermessung wird an diversen Orten erinnert – mit einer Gedenktafel am Schloss Solitude zum Beispiel, wo sich der Anfangspunkt der Grundlinie befindet, mit einem Gedenkstein an der Köhlstraße in Ludwigsburg, wo einst eine hölzerne Pyramide stand, von der aus man bis zum Schloss Solitude blicken konnte, und natürlich der Garten Triangulation in Kornwestheim, direkt an der Solitudeallee auf dem Langen Feld gelegen. Für Heimatforscher Eberhard Pfeil ist der unscheinbar wirkende Ort ein beliebtes Ziel bei seinen Spaziergängen. Es ist der höchste Punkt Kornwestheims, und von dort aus bieten sich weite Blicke in die Umgebung. Im Osten ist die Skyline Kornwestheims zu sehen, dahinter die Höhenzüge des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. „Zu erkennen sind der Lemberg im Norden, die Buocher Höhe, der Württemberg bis hin zum Kernen im Südosten“, erzählt Pfeil.