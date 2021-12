Kornwestheim Die Bedeutung des Weihnachtsbaums

Der Weihnachtsbaum in Kriegszeiten

Eine allgemeine Verbreitung des Weihnachtsbaums als „echt deutsches“ Festsymbol brachte zuerst der deutsch-französische Krieg 1870/71. Am Heiligabend dieses Kriegswinters waren auf Wunsch der aristokratischen Heerführer in den Lazaretten, Quartieren und Unterständen Weihnachtsbäume aufgestellt worden. Die heimgekehrten Soldaten sorgten dann dafür, dass bald in jedem deutschen Haus ebenso ein Weihnachtsbaum erstrahlte. Der Baum wurde zum Symbol für deutsches Wesens, verbunden mit der bürgerlichen Utopie von einer heilen Welt.

Weihnachten in der Familie

In den Lebenserinnerungen des Kornwestheimers Alfred Retter aus dem Jahr 1926/27 findet man eine Beschreibung des Heiligen Abends: „ Der Heilige Abend kam, Vater hatte den Christbaum gerichtet. Er bohrte manchmal noch ein Loch in den Stamm, damit der Baum noch formschöner wurde. . . . Endlich klingelte meine Mutter mit dem Glöckchen am Christbaum, und ich durfte in die gute Stube. Die Kerzen am Baum brannten, und nun sagen wir alle miteinander ,Stille Nacht’, erst dann war die Bescherung.“

Weihnachten und Wirtschaftswunder

Das nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Wirtschaftswunder mit dem sich verändernden Konsumverhalten hat auch den Weihnachtsbaum vereinnahmt. Es kam einiges zusammen, was den Weihnachtsbaum als freundliches Zeichen gemütlicher Familienfeiertage entwertete, vor allem sein vorzeitiges Aufstellen und die Vermarktung. Er blieb nicht mehr beschränkt auf den wundersamen Augenblick am Heiligen Abend, sondern erstrahlte schon vorher allzu häufig als Reklame, besonders aber in voller Funktion auf den Weihnachtsfeiern von Schulen, Vereinen und Betrieben. Jeder sollte seine gemütsstärkende Wirkung spüren.

Der Baum in der Öffentlichkeit

Die Armen, die sich keinen Baum leisten konnten, durften ihn als Baum für alle von der ersten Adventswoche an auf besonderen Plätzen der Städte erleben. Diese Sitte kam nach dem Ersten Weltkrieg aus Amerika, wo eine Frau namens J. B. Herreshof 1912 erstmals auf dem Madison-Square von New York eine solche Lichtertanne mit elektrischen Kerzen errichtet hatte. Nun strahlte der Straßenweihnachtsbaum auch in Deutschland (erstmals 1924 in Weimar) als sentimentales Zeichen für Nächstenliebe und soziales Festverständnis in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit auf den Plätzen der Großstädte.

Salamander, Rathaus und Stotz

In Kornwestheim gab es 1928 den ersten öffentlichen Weihnachtsbaum, der elektrisch beleuchtet war. 1927/28 hatte das Salamandergebäude entlang der Stammheimer Straße die heutige architektonisch geschlossene, einheitliche Front erhalten. Der krönende Abschluss dieser Bauaktivitäten war die Inbetriebnahme der weithin sichtbaren mächtigen Salamander-Leuchtschrift auf dem Dach im März 1928, die bis heute bei Dunkelheit erstrahlt. Ergänzt wurde sie im Dezember 1928 noch durch einen elektrisch beleuchteten Christbaum auf dem Verwaltungsgebäude, der aufgrund seiner Lage weithin sichtbar war. 1934 stand dann im März nicht nur der Richtfestbaum auf dem neu gebauten Wasserturm des Rathauses, sondern zum 1. Advent der erste städtische, elektrisch beleuchtete Weihnachtsbaum. Auch die Firma Stotz stellte sich einen Baum aufs Gebäude. Wann dort der erste Baum leuchtete, konnte noch nicht geklärt werden. Mit Kriegseintritt im September 1939 waren beleuchtete Weihnachtsbäume über den Dächern in Kornwestheim nicht mehr möglich. Nach Recherchen des früheren Stadtarchivars Marco Nimsch leuchtete 1948 zum ersten Mal nach dem zweiten Weltkrieg wieder ein Baum vom Turm. Bis 1992 sorgten die amerikanischen Soldaten dafür, dass die Tanne auf den Rathausturm kam. Und sie übernahmen auch die Kosten dafür. 1992 beschloss der Gemeinderat, dass Kornwestheim diesen besonderen Weihnachtsbrauch weiterhin pflegen wollte – als Symbol des Lebens und des Friedens und als Alleinstellungsmerkmal für die Stadt.