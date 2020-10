Kornwestheim Die Bezirksbau baut im kleinen Stil

Bei der neuen Wohnungsstruktur stellt sich die Frage, ob im Osten der Stadt nun ein neuer Wohnort für Singles und Alleinstehende entstehen soll? Das verneint René Rhein. „Wegen der gestiegenen Mieten pro Quadratmeter müssen wir reagieren und auch kleine Wohnungen anbieten, damit der Wohnraum weiter erschwinglich bleibt“, erklärte der Geschäftsführer der Bezirksbau, deren Bestand in Kornwestheim rund 1000 Wohnungen umfasst, darunter vorrangig Drei- und Vierzimmerwohnungen. Um den benötigten Wohnraum für die neuen, kleineren Wohnungen zu schaffen, setzt die Bezirksbau auf Innenentwicklung oder vereinfacht gesagt: Sie will den bestehenden Raum besser nutzen. Mit dieser Leitidee wurde jüngst auch das das Bauprojekt in der Ludwig-Herr-Straße in Gang gesetzt. Dort entsteht ein neues Quartier, bei dem die Gebäude in die Höhe gebaut und auch die Dachgeschosse voll genutzt werden. In der Stauffenbergstraße sind die beiden Wohnkomplexe mit einer Höhe von bis zu 26 Metern bereits am Maximum angekommen. Deshalb geht es nun auf die unbebauten Flächen.