Kornwestheim Die Biergärten sollen länger öffnen dürfen

Kornwestheim - Spätestens um halb elf müssen die Gastwirte ihre draußen sitzenden Gäste bitten, entweder den Heimweg anzutreten oder ins Innere des Lokals zu wechseln. Um 22.30 Uhr ist Zapfenstreich für die Biergärten – so sieht es die Sperrzeitenverordnung der Stadt Kornwestheim vor. Drei Fraktionen aus dem Gemeinderat – Grüne/Linke, SPD und FDP – schlagen nun vor, die Sperrzeit auf 23.30 Uhr zu verlegen. Hintergrund ihres Vorstoßes: In den Nachbarstädten dürfen die Gaststättenbesucher auch länger draußen verweilen. „Um den Gastronomen in Kornwestheim die Chance zu geben, gegenüber Ludwigsburg und Stuttgart in den Sommermonaten konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir die Sperrzeiten im Zeitraum von März bis Oktober für die Außenbewirtung auf 23.30 Uhr verkürzen“, heißt es in dem Antrag.