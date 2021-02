Kornwestheim Die Blaue Karte kommt auch digital daher

Kornwestheim - In diesen Tagen steht in der Stadtverwaltung ein Jubiläum an, das unrühmlich und lobenswert zugleich ist. Die Stadt erwartet die 1000. Blaue Karte seit der Einführung im Jahr 2014. Unrühmlich ist die Zahl, weil die Einwohnerinnen und Einwohner mit der Blauen Karte in der Regel auf Missstände aufmerksam machen und um Abhilfe bitten. Positiv sind die 1000 Blauen Karten zu bewerten, weil der Bürgerservice eifrig genutzt wird und den Beschwerdeführern offensichtlich an einer lebenswerten Stadt gelegen ist.