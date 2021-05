Kornwestheim Die Briefmarke ist schon eingedruckt

Ganzsachen sind Umschläge, bei denen das Wertzeichen schon eingedruckt ist

Insgesamt lagen der Jury 90 Exponate vor, die in neun verschiedene Klassen eingeteilt waren. Eine dieser Klassen waren die sogenannten Ganzsachen. Dabei handelt es sich um Postkarten oder Briefumschläge, bei denen das Wertzeichen durch die Post bereits eingedruckt ist. In dieser Wertungsgruppe trat auch Angelika Dunda-Schubert von den Briefmarkenfreunden Kornwestheim an.