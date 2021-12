Kornwestheim Die Bürger haben nun das Sagen

Gastronomie

Derzeit fehlt es der Stadt an Freiflächen, um die Ansiedlung von weiteren Gastronomiebetrieben in der Stadt zu fördern. Die Immobilien von Gaststätten gehören meist Privatleuten, sodass die Stadt beim Wegzug der Betreiber keinen Einfluss darauf hat, wer nachfolgt. Deshalb möchte die Stadt künftig den Kontakt zu Immobilieneigentümern der Gastronomiebetriebe intensivieren.

Bis dahin sollen „Pop up Aktionen“ die Lösung sein. So kann sich die Verwaltung vorstellen, die Güterbahnhofstraße testweise für ein Wochenende zu sperren und Gastronomen dazu einzuladen, ihre Speisen und Getränke dort zu verkaufen. Auch Parkplätze könnten zeitweise gesperrt und stattdessen Verkaufsstände aufgebaut werden. Die Stadt möchte außerdem – wie bereits in diesem Jahr – den Gastronomen Liegestühle zur Verfügung stellen und so die Aufenthaltsqualität erhöhen.

Sauberkeit

Mehr Mülleimer hat die Stadt bereits aufgestellt, auch die Anzahl der Leerungen und Reinigungen wurde erhöht. Das reicht laut Verwaltung nicht aus, denn es müsse ein Umdenken bei den Bürgern her. Sie sollen über Müllvermeidung informiert und mit Plakaten, Aufklebern und Ähnlichem auf das Thema aufmerksam gemacht werden. Bei Gastronomen soll abgefragt werden, wer sich an einem Mehrweg-Projekt für To-Go-Behälter beteiligen würde. Mehr Ehrenamtliche für Müllsammelaktionen zu gewinnen, könne auch ein wichtiger Schritt sein.