Kornwestheim Die Chance, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen

Kornwestheim - Denkmäler sind gebaute Geschichte und noch mehr. Über 7500 historische Stätten öffnen daher jährlich und kostenfrei beim „Tag des offenen Denkmals“ in der Bundesrepublik, koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Dabei erhalten die Besucher Einblicke in sonst nicht zugängliche Innenräume. In diesem Jahr steht der Aktionstag im Zeichen der Nachhaltigkeit. Das bundesweite Motto lautet „Chance Denkmal: Erinnern, erhalten, neu denken“. Wegen der Corona-Pandemie finden viele Angebote 2020 erstmals digital statt. In Kornwestheim gibt es an diesem Sonntag, 13. September, allerdings auch zwei Aktionen, die nicht virtuell zu erleben sind.