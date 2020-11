Kornwestheim - Sven Waldenmaier, die Schaufel in der Hand, ist prächtig gelaunt. „Wir pflanzen noch mehr CDU-Bäume“, sagt er mit Blick auf einen unlängst erschienen Artikel in unserer Zeitung, in dem von dem „CDU-Wäldle“ am Freizeitpark die Rede war. Sind die Christdemokraten also auf dem Weg zur Kornwestheimer Baumpflanz-Partei?