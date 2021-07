Kornwestheim Die „CO-2-Ampeln piepsen bei dicker Luft

Das Gerät piepst wie ein Frischluftwecker

Ihre „Entwicklung“, das ist eine so genannte CO-2-Ampel. Das Gerät kann den Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Luft messen, kann warnen, wenn dieser zu hoch wird und gelüftet werden sollte, auch piepst es regelmäßig wie eine Art Frischluftwecker: Seht her, so scheint es zu sagen, ihr habt schon lange die Fenster nicht mehr aufgerissen. Stoßlüften – jetzt!