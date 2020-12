Kornwestheim Die Erbsensuppe wärmt die Menschen in harten Zeiten

Wie so ziemlich alle Veranstaltungen dieser Tage stand natürlich auch bei der Adventsaktion der Malteser die Frage im Raum, ob sie wegen Corona ausfallen muss. Am Ende aber überlegten sich die Mitglieder der Hilfsorganisation das Hygiene- und Abstandskonzept im Erdgeschoss und bekamen so die Erlaubnis, die Aktion durchführen zu können. „Bei unserer letzen Adventsaktion haben sich alle in die Garage gehockt, das war etwas einfacher“, sagt Ute Fassel schmunzelnd.