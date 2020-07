Kornwestheim Die Erich-Bracher-Schule kann nun wachsen

Mit dem offiziellen Spatenstich wurde am Freitagmittag der Anfang gemacht für ein Acht-Millionen-Euro-Projekt: die Erweiterung der berufsbildenden Schule in Pattonville. 1310 Quadratmeter zusätzlich sollen in einem neuen zweigeschossigen Anbau auf einem Teil des bisherigen Lehrerparkplatzes und in einer Erweiterung am Verwaltungsbereich entstehen. Er soll bis April 2022 fertig werden. Die Vergabe der Rohbauarbeiten stand am Freitagnachmittag bereits auf der Tagesordnung des Kreistags. Eingeplant sind außerdem Umbaumaßnahmen im schon bestehenden Gebäude der kaufmännischen Schule. Die Arbeiten im Bestand sollen bis zum Dezember 2022 abgeschlossen werden.