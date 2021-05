Kornwestheim Die Erntehelfer sind da – aber zu kalt ist’s

Im vergangenen Jahr fehlten Landwirt Daniel Schmid mitunter 60 seiner üblicherweise 80 Helfer, die in der Hochphase der Ernte unter anderem die Erdbeeren auf seinen Feldern in Mühlhausen pflücken. Zwölf Monate später ist die Situation für den Unternehmer entspannter. „Unsere Saisonarbeiter aus Rumänien kommen wie geplant“, erzählt der Geschäftsführer der Sonnenland Schmid KG. Um seinen Erntehelfern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, verlangt Schmid von jedem vor der Anreise einen negativen PCR-Test. „Wir testen hier dann auch noch jede Arbeiterin ntehelferinnenund jeden Arbeiter zweimal vor Ort“, fügt er hinzu. Damit sich die Helfer während ihrer Zeit in Deutschland nicht anstecken, werden sie weitestgehend isoliert. „Sie müssen nicht einkaufen. Wir kümmern uns um das Essen und alles, was sie brauchen“, so der Landwirt aus Waiblingen, „Sie leben quasi in einer Blase.“