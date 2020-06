Kornwestheim - Handdesinfektionsgel statt Häppchen, Sektflaschen zum Mitnehmen statt Ständerling: So hatte man sich bei Orochemie das Richtfest für das neue Logistik- und Schulungszentrum an der Max-Planck-Straße sicher nicht vorgestellt, als mit den Bauarbeiten im vergangenen Jahr begonnen worden war. Doch die Corona-Pandemie hatte für das Chemie- und Pharmaunternehmen insgesamt in der jüngsten Zeit nicht nur Schattenseiten.