Kornwestheim Die Fasnet war 2021 digital

Kornwestheim - Man sagt der Fasnet ja ab und zu nach, eigentlich „a ernschte Sach“ zu sein, also eine ernste Sache und gar nicht mal so lustig. Dass in der fünften Jahreszeit aber einmal Trauer und Wehmut überwiegen würden statt buntes Treiben, Verkleidungen und Ausgelassenheit, das hätten sich Anfang 2020 wohl nicht viele träumen lassen. Am heutigen Aschermittwoch lassen wir die Narren eine in so vielerlei Hinsicht denkwürdige Kampagne Revue passieren.



• Der Kornfetz hatte sich frühzeitig festgelegt und in Sachen „Fasnet im Internet“ einige Ideen entwickelt. Die Mitglieder der doch recht kleinen Zunft organisierten einen virtuellen Umzug durch Kornwestheim mit Bildern und Filmchen von vergangenen Ausgaben, sie riefen mit den anderen Kornwestheimer Zünften die – natürlich – „Jerusalema Dance Challenge“ ins Leben, sie kreierten den Hashtag #digitalefasnetkwh2021 und, und und. . . Bei alldem war der Rest gerne mit dabei und lieferte auch weitere Ideen zu.



• Michael Türk, Präsident der Narren-Ober-Liga, ist indes dennoch fast schon froh, dass diese seltsame, trostlose Kampagne nun vorbei ist. „Wir haben das beste draus gemacht“, sagt er, „auch online.“ Die NOL hatte in den Sozialen Medien zum privaten Narrenbaum-Stellen aufgerufen und dabei zig Videos gesammelt und veröffentlicht. Am 23. Januar fand man sich mit den Vertretern der anderen Zünfte am Rathaus ein, um auch dort ein Bäumchen aufzustellen. Es wäre das Wochenende des großen Fasnetumzuges gewesen. Was bleibt? „Ich war Montag und Dienstag arbeiten, das kam schon seit Jahren nicht mehr vor“, sagt Michael Türk.