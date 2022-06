Sicher ist jedoch, dass für das Jahr 2023 wieder 100 000 Euro an Fördermitteln bereitgestellt werden. Es kann auch gut sein, dass das Programm etwas überarbeitet wird. „Hierzu müssen wir immer abwarten, was für Vorgaben vom Bund kommen“, erklärt der Klimaschutzbeauftragte der Stadt. Je nach Neuerungen müssen Richtlinien angepasst werden und es muss darauf geachtet werden, ob Kumulierungen von Fördermitteln zulässig sind. Wie das Förderprogramm also in 2023 genau aussieht, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Wer 2022 noch in den Topf greifen möchte, muss schnell sein. Sehr schnell, sonst erhält der umweltbewusste Bürger erst einmal keine Unterstützung der Stadt.