Kornwestheim Die Fortbewegung wird zum Dauerthema

Für Fußgänger: 30000 Euro für Ausbau von Kreuzungen

Bleiben die Fußgänger: „Barrierefreiheit ist eine Pflichtaufgabe für uns und eine Selbstverständlichkeit“, so der Bürgermeister. 30 000 Euro sollen jährlich in den fußgängerfreundlichen Ausbau von Kreuzungen investiert werden, heißt es in einem Papier aus der Stadtverwaltung. Sie kündigt an, das Gespräch mit Vertretern eines Elternprojekts an der Schillerschule und mit der Ortsgruppe Kornwestheim des Vereins „Fuss“ zu suchen, um Anhaltspunkte zu bekommen, wo es noch Nachholbedarf gibt. Im Jahr 2022 will die Stadt einen „Fußverkehrs-Check“ durchführen.