Kornwestheim Die freundlichen Einkaufshelfer des Roten Kreuzes

„Patrick Traber hat die Gabe, Ehrenamtliche zu motivieren“, sagte Karl-Hermann Roesch. Zwischen den Menschen, die Unterstützung benötigten, und den Einkäufern seien in den vergangenen Monaten persönliche Kontakte gewachsen, schilderte er seine Beobachtung. Außerdem verbreite der 23-Jährige bei allen Beteiligten gute Laune.

„Ich werde die Aufgabe so lange erledigen, wie ich gebraucht werde“, betonte der Geehrte bei der kleinen Feierstunde. Und: aufgrund der steigenden Infektionszahlen ziehe die Nachfrage wieder an, sagte er. Deshalb wird sich auch in Zukunft die freundliche Stimme von Patrick Traber melden, wenn Menschen, die den DRK-Einkaufsservice in Anspruch nehmen wollen, die Telefonnummer 01 57/34 45 23 11 wählen.