Kornwestheim Die Grünen Höfe bekommen ein Pendant

Die Bauverwaltung hat ihre Wunschvariante bereits gefunden – Modell 1 mit acht Neubauten und 104 Wohnungen, also 30 mehr als derzeit. Die Häuser sollen denen ähneln, die an der Ludwig-Herr-Straße nördlich der Zeppelinstraße im Quartier „Grüne Höfe“, gleichfalls im Eigentum der Bezirksbau, entstanden sind. 48 Wohnungen der geplanten Bauten haben zwei Zimmer, 46 drei, und zehn Wohnungen verfügen über vier Zimmer. Die Wohnfläche steigt von insgesamt 4500 auf rund 7500 Quadratmeter. Die Häuser sind dreigeschossig und haben zusätzlich ein ausgebautes Dachgeschoss. Stellplätze – pro Wohnung ist ein Parkplatz vorgesehen – entstehen in einer Tiefgarage. Modell 1 ist das mit der geringsten Einwohnerdichte (260 Menschen pro Hektar), und gleichwohl spricht Baubürgermeister Daniel Güthler davon, dass das „kein Pappenstiel“ ist. Damit liege das Quartier deutlich beispielsweise über dem, was für den Rothackerhof geplant sei. Der Bauherr selbst favorisiert Variante 3 mit sieben, teils viergeschossigen Häusern, die über ein Flachdach verfügen. Die Gebäudeformen seien mitunter „sehr ungewöhnlich“, so Bürgermeister Daniel Güthler am Dienstagabend im AUT. 128 Wohnungen sind vorgesehen, die Einwohnerdichte steigt bei diesem Modell auf 300 Personen pro Hektar. Die notwendigen Parkplätze werden in einer zweigeschossigen Tiefgarage nachgewiesen.