Kornwestheim Die Grünen reinigen Stolpersteine in der Stadt

In den Jahren 2013 und 2015 wurden in Erinnerung an Verfolgte und Ermordete aus Kornwestheim insgesamt acht Stolpersteine verlegt. Kornwestheim ist eine von mehr als 2000 Städten und Gemeinden, in denen die Initiative Stolpersteine verlegt hat. Diese erinnern an Menschen, die zu Opfern der Vertreibung und Vernichtung durch die Nationalsozialisten wurden und gelten als das größte dezentrale Denkmal der Welt. „Wir möchten mit unserer Aktion am Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus an der Stelle erinnern, an denen die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer gelebt haben, bevor sie ausgegrenzt, erniedrigt und ermordet wurden, und wo sie zuletzt vor ihrer Gefängnishaft, ihrer Deportation in Konzentrationslager gewohnt haben und sich geborgen fühlten“, sagte Fraktionsvorsitzende Thomas Ulmer.