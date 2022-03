Kornwestheim Die Guggen legen wieder los

Nun wollen die NOL Renegades Guggen wieder durchstarten: Da das jährliche Guggen Open Air am Rosenmontag nicht stattfinden konnte, hat der musikalische Leiter Rolf Bahr nun „Gugg in den Mai“ ins Leben gerufen. Am Samstag, 30. April, soll auf dem Marktplatz die Post abgehen, bereits sieben Guggen haben sich schon angemeldet. Und: Die derzeit etwa 30 Musiker und Musikerinnen der NOL Renegades Guggen suchen Verstärkung. Gesucht werden Sousaphone, Trompete, Posaune, Jam-Block, Schlagzeug und Pauke, egal ob Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger. Wer eines dieser Instrumente spielt und in einer Guggenmusik Spaß haben will, der kann am Freitag, 11. März, und am Freitag, 18. März, um 20 Uhr ins Haus der Musik in Kornwestheim zur Offenen Probe vorbeischauen. Notenkenntnisse oder eigene Instrumente sind nicht erforderlich – sie „können aber nicht schaden“, so die Guggen. Weitere Infos gibt es unter der E-Mail-Adresse guggenmusik@narren-ober-liga.de. Die Guggen weisen darauf hin, dass im Haus der Musik FFP2-Maskenpflicht herrscht.