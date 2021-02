An der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftssschule beginnt der Anmeldezeitraum bereits am 8. März. „Ich wünsche mir um die 40 neue Fünftklässler, also um die 40 Schüler in zwei Klassen“, sagt Schulleiter Gerhard Link. Das persönliche Anmeldeprozedere mit Hygiene- und Abstandsregeln könne seine Schule locker stemmen. Allerdings konnte sich die PMHG vorab ihren potenziellen neuen Eleven nicht präsentieren, etwa beim Tag der offenen Tür. Dem hat die Schule entgegengewirkt: im Internet. Unzählige Filme, Bilder und sonstige Eindrücke – teils erstellt von den Schülern selbst – sind auf der Schul-Seite in einem eigenen Bereich zu finden. „Es gab viel positives Feedback dafür“, sagt Link. Virtuelle Infoabende gibt es zudem: für Eltern künftiger Fünftklässler am Dienstag, 9. Februar und für Erstklässler-Eltern am Dienstag, 23. Februar. Näheres dazu gibt es auf der Homepage der Schule.