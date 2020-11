Kornwestheim Die Händler sind froh über die Alternative

Kornwestheim - Wer genau hinschaut, sieht „Merry Christmas“ in dem Teelicht schimmern. „Ein Glücksteelicht“, erklärt Alexandra Groß lächelnd. Es ist nur einer ihrer zahlreichen in Handarbeit gefertigten Deko- und Geschenkartikel zu Weihnachten, die sie am Samstagvormittag auf dem Bauernmarkt auf dem Holzgrundareal ausstellte. Seit rund 17 Jahren verkauft die Kornwestheimerin Artikel wie Windlichter und Lampen, aber auch Taschen, Mützen und andere Strickwaren auf dem Kornwestheimer Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr fällt dieser bekanntermaßen corona bedingt aus. Dafür durfte Groß ihre selbst gemachten Waren nun auf dem Bauernmarkt verkaufen.