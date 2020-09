Kornwestheim Die Headhunter jagen auch in Rathäusern

Bitter fürs K: Mit ihm geht auch Sabrina Müller, die im Kultur- und Kongresszentrum unter anderem die Marketingaktivitäten entwickelt und betreut hat und Ansprechpartnerin für die Kunden war. Sie wechselt zur Stadt Fellbach, genauer gesagt zur „Schwabenlandhalle Fellbach Betriebsgesellschaft“, und übernimmt dort die Teamleitung Verkauf und Marketing. Dort wird sich Sabrina Müller um ein Vier-Sparten-Haus kümmern können, wie die Fellbacher Zeitung schreibt. Neben der großen Schwabenlandhalle wird Müller auch die Alte Kelter in Fellbach, die Festhalle in Schmiden und das Waldschlössle auf dem Kappelberg vermarkten. Auch auf eine andere versierte Kraft muss das K vorübergehend verzichten: Kulturmanagerin Sophie Beutel befindet sich in Elternzeit, sie wird von Mara Weber vertreten. Und auch Sarah Klein aus der Pressestelle geht der öffentlichen Hand als Arbeitnehmerin nicht verloren: Sie wechselt zur Stadt Stuttgart. Für Sabrina Müller, so Caroline Schaal, Pressesprecherin der Stadt Kornwestheim, sei bereits eine neue Kraft eingestellt worden, die anderen Stellen würden ausgeschrieben und dann zu gegebener Zeit wieder besetzt werden.