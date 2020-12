Kornwestheim Die Heiligabend-Hoffnung auf Sicherheit

Dabei ist auch eine Frau aus Stammheim. „Meine Mutter ist 82 Jahre alt und alleinstehend. Wir wollen Weihnachten zusammen verbringen“, erzählt sie. Um die Mutter nicht zu gefährden, wolle sie größtmögliche Sicherheit erlangen. „Ich bin froh, dass es in Kornwestheim geklappt hat“, sagt die Frau. Sie habe auch in anderen Kommunen versucht, einen Termin zu bekommen – allerdings ohne Erfolg. Und wenn das Ergebnis positiv ausfällt? „Dann muss ich in Quarantäne, und das gemeinsame Weihnachten fällt aus“, sagt sie. „Das ist klar.“

Keine neuen Infektionsherde schaffen

Auch wenn die Auswertung nur knapp eine halbe Stunde dauert – das DRK-Team nimmt sie gleich selbst vor – , werden die Getesteten nur per Mail informiert. „Wir wollen ja gerade nicht, dass sich vor dem Rathaus Menschengruppen bilden, die auf ihr Ergebnis warten. Da würden wir doch womöglich neue Infektionsherde schaffen“, sagt Karl-Hermann Rösch.

„Dadurch, dass nicht so viele Menschen positiv sind, mache ich mir auch selbst nicht so große Sorgen, mich anzustecken“, sagt Miriam Schmitt, die mit Leonie Marmaras ein weiteres der Tester-Teams ausmacht. „Wir sind gut geschult worden.“ Die ausgebildete medizinische Fachangestellte, die jetzt Sonderpädagogik studiert, hat auch schon im Sommer am Stuttgarter Hauptbahnhof bei den Tests für Auslandsreisende geholfen.

Mancher hat einen Test ergattert, taucht aber nicht auf

Friederike Rösch, im Test-Team mit Isabelle Brätzkus zu Werke, ist selbst Ärztin – wie ihre Eltern, die an diesem Tag beide mit von der Partie sind. „Die Leute haben nach dem Test immerhin eine Momentaufnahme“, sagt sie zu den Schnelltests. Dennoch sei sie zwiegespalten. Ein Freifahrschein, unbesorgt zur Oma zu fahren, sei die Testung eben doch nicht.

Andererseits, da stimmen die Rotkreuzler überein: Wer sich für den Test anmelde, sei sich der Gefahr bewusst und versuche, sie zu minimieren – zähle mithin also sowieso zu dem Teil der Gesellschaft, der das Coronavirus mit geschärftem Bewusstsein betrachte. Umso größer ist das Unverständnis der DRK-Mitarbeiter darüber, dass einige der Menschen, die in Kornwestheim einen Termin ergattert haben, einfach nicht auftauchen, ohne Bescheid gegeben zu haben. Es sind allerdings wenige Einzelfälle.

Wer positiv getestet wird, muss in Quarantäne

Zeigt ein ausgewerteter Schnelltest ein positives Ergebnis an, ist der Ablauf klar: Der Getestete muss sich in Quarantäne begeben, das Gesundheitsamt wird informiert, es muss schnellstmöglich ein aussagekräftiger PCR-Test vorgenommen werden – sofern man dafür zwischen den Jahren rasch einen Termin bekommt. Sollte dieser dann doch negativ ausfallen, kann das Gesundheitsamt in Ludwigsburg die Quarantäne wieder aufheben.

Die Prozedur bleibt denen, die sich an Heiligabend im Rathausfoyer haben testen lassen, fürs Erste allerdings erspart: Kein einziger der abgenommenen 276 Tests wies auf eine Corona-Infektion hin.