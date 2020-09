Kornwestheim Die Hölderlin- wird nicht zur Spielstraße

Bis der Fall am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates dank einer Anfrage von SPD-Stadtrat Florian Wanitschek öffentlich wurde. Wann wird die Hölderlinstraße zur Spielstraße?, wollte er unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wissen. Gar nicht, antwortete der Erste Bürgermeister Daniel Güthler, der die flugs vom Beratungstisch abgerückte Oberbürgermeisterin Ursula Keck – sie ist als Anwohnerin der Hölderlinstraße befangen – bei diesem Thema vertrat. Güthler berichtete von dem, was in den vergangenen Monaten hinter den Kulissen besprochen worden war, und schaute doch in manch konsternierte Gesichter. „Lassen wir jetzt die Anwohner abstimmen?“, fragte SPD-Stadtrat Robert Müller erstaunt ob des Prozederes. „Es wäre geschickt gewesen, wenn wir eine kurze Information bekommen hätten“, merkte Markus Kämmle, Vorsitzender der Freie-Wähler-Fraktion, an. „Beschließen und nicht umsetzen“ kommentierte Claus Langbein (Grüne) das Vorgehen der Stadtverwaltung.