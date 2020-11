Kornwestheim Die Infektionszahlen steigen weniger stark als zuvor

Kornwestheim - Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Ludwigsburg nimmt weiter zu – aber weniger stark als in den Tagen zuvor. Laut dem Landratsamt Ludwigsburg haben sich seit Beginn der Pandemie 6756 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und somit 191 mehr als am Vortag (Stand: 11. November 16 Uhr). Dabei sank die Sieben-Tage-Inzidenz am dritten Tag in Folge und liegt derzeit bei 125,1 (minus 5,2 zum Vortag). Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Corona blieb unverändert bei 96.