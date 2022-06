Kornwestheim Die Innenstadt nicht nur als Handelsweg

Die Oberbürgermeisterin sieht’s pragmatisch: Natürlich habe die Zahl an Geschäften in der Kornwestheimer Innenstadt in den vergangenen Jahren abgenommen, sagt sie bei einem Rundgang durch die Innenstadt. „Aber das spiegelt den Bedarf der Menschen wieder.“ Der Einzug einer Tagespflege in Räumlichkeiten, die einst vom Einzelhandel genutzt worden seien, und einer physiotherapeutischen Praxis zeuge vom demografischen Wandel mit einem höheren Anteil an älteren Menschen. Die OB befürwortet den auch in Kornwestheim sichtbaren Einzug von Dienstleistungsunternehmen in die Innenstadt. „Das ist besser als Leerstand, besser als ein weiterer Ein-Euro-Shop, eine Shishabar oder einen weiteren Kebab-Stand.“