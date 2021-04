Kornwestheim Die Internetseite soll ein „Lustmacher“ sein

„Es handelt sich hier ja eher um die Vorstufe zu einem Museum“, so Natascha Richter. Deshalb stehen die beiden anderen Museen auch im Vordergrund. Sowohl beim Kleihues-Bau als auch beim Schulmuseum sind Blicke in die Ausstellungsräume möglich, stellenweise werden auch einzelne Exponate gezeigt. Auch in der Vorschau gibt es Fotos zu sehen. Einen Mausklick später geht es zum Ausstellungsarchiv, in dem Saskia Dams die renommiertesten Namen zusammengetragen hat. Bestückt werden die Seiten übrigens von Dams und Richter in Gemeinschaftsarbeit.