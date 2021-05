Kornwestheim Die Jäger sind den Hasen auf den Fersen

Kornwestheim - Salzteig, Schnitzeljagd und das Spielmobil – damit haben sich zehn Kinder beim Ferienprogramm des Bewohner- und Familienzentrums (BFZ) Kornwestheim die Zeit vertrieben. „Wir mussten in diesem Jahr bei der Planung etwas spontaner sein“, sagt Matthias Maier, Sozialpädagoge am BFZ. „Wir wussten wegen der aktuellen Pandemiesituation lange nicht, ob das Ferienprogramm überhaupt stattfinden kann.“ Doch in der vergangenen Woche kam dann grünes Licht. Statt der mindestens drei Tage, die das Programm in den Pfingstferien üblicherweise dauert, wurde das Betreuungsangebot aber auf zwei Tage verkürzt.