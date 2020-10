„Wo sind die Grenzen der Überwachung und in welcher Qualität dürfen beispielsweise Daten gespeichert werden? Das sind Fragen, die mir dazu einfallen“, so die OB. Schließlich wollten mittlerweile doch alle genau wissen, was mit den eigenen Daten heutzutage passiere. Zumindest was die von dieser Kamera gesammelten Daten betrifft, droht nach Auskunft von Dams keine Gefahr: „Die Daten hier werden nur die zehn Sekunden zur Verarbeitung gespeichert.“ Eine kleine Tafel neben dem Kunstwerk, das keineswegs wie ein solches aussieht, erläutert das.