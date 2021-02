Sie hat aber auch in Zeiten von Corona einiges zu tun. Per E-Mail und Telefon hält sie den Kontakt zu den einzelnen Gruppen aufrecht. In Stuttgart sind es rund 400 Katzenliebhaber, in Marbach um die 100 und in Kornwestheim etwa 80. „Wenn irgendetwas ist, können sie sich jederzeit bei mir melden“, sagt Grigo. Das gelte auch für Nicht-Mitglieder.