Kornwestheim „Die Kinder waren trotzdem sehr dankbar“

Unsere Veranstaltungen „Kids in Action“ und „Teens in Action“ konnten nicht mehr stattfinden. Für Kinder haben wir stattdessen ein etwa 50-minütiges Video gedreht. Im Frühsommer haben wir ein Foto-Stadt-Spiel angeboten, das quer durch Kornwestheim geführt hat und bei dem zum Beispiel die Garagentore bei der Feuerwehr gezählt wurden. Und zu Pfingsten habe ich einen Geocache mit mehreren Stationen und Rätseln zum Thema „Pfingsten“ für Jugendliche und junge Erwachsene im Freizeitpark veröffentlicht. Wir haben in der Evangelischen Jugendarbeit versucht, trotz Corona viele Sachen zu ermöglichen.