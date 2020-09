Kornwestheim Die Kinderwelt stemmt sich gegen die Pandemie

Statt in Corona-Zeiten die Flinte ins Korn zu werfen, geht man in der Ravensburger Kinderwelt in die Vollen. Ein extragroßes Paket an zusätzlichen Workshops, an Aktionen und PR-Maßnahmen haben Nowack und Wirth geschnürt, die für das Marketing der Kinderwelt verantwortlich zeichnen, seit die frühere Marketing-Managerin Mona Mutter die Einrichtung verlassen hat. So wollen sie, gerade auch im letzten Viertel des schwierigen Jahres 2020, noch einmal Besucher anlocken und sämtliche Werbetrommeln rühren.