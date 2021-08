Kornwestheim „Die Kraft der Musik zählt“

Kornwestheim - Am Dienstabend steht das fünfte und für dieses Jahr letzte Kornwestheim-rockt-Konzert an. Auf die Bühne treten „Cocker Inspiration“, die die Songs des 2014 verstorbenen britischen Blues- und Rock-Sängers interpretieren werden. Im Interview berichtet Bandleader und Cocker-Darsteller Mario Maucher, was die Musik von Joe Cocker so besonders macht – und wie er selbst seine musikalische Zukunft gestaltet.