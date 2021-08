Kornwestheim Die Kreisliga beginnt

Der Türkisch-Deutsche Sportverein brennt auf den Start der Saison. Die Mannschaft, die erst in der Saison 2018/2019 den Spielbetrieb aufgenommen hat, hat eine ordentliche Vorbereitung absolviert und wird von Jahr zu Jahr ambitionierter. 2019/2020 profitierte das Team vom Saisonabbruch und stieg als Erster von der B- in die A-Liga auf – allerdings auch mit klarem Vorsprung.

Aktuell am wichtigsten: Der TDSV hat einen neuen Trainer. Ali Cetin ist im Landkreis Ludwigsburg vielen wohlbekannt, kickte bereits für die einstige Spvgg 07 Ludwigsburg, für den SGV Freiberg und auch für den VfB Neckarrems. In der Vergangenheit schnürte der Stürmer bereits für den TDSV die Kickstiefel. Cetin ist zudem Trainer am DFB-Stützpunkt in Marbach und Inhaber der B-Lizenz. Beim TDSV tritt er die Nachfolge des Ex-Profis Recep Yildiz an.

Der TDSV hat seine Mannschaft im Vergleich zu den Vorjahren etwas verjüngt – auch hier soll der 34-jährige Cetin als Führungspersönlichkeit wirken. Am Sonntag um 17 Uhr steigt das Team um 17 Uhr gegen das Topteam FC Marbach ins Geschehen ein.

SV Kornwestheim 2 (Kreisliga A1)

Der SVK 2 um Coach Dominik Kindermann hat eine Vorbereitung mit Höhen und Tiefen durchlebt. Zu Letzteren zählt der Trainer die 2:12-Packung zum Abschluss gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. „Das muss uns eine Lektion sein“, so Kindermann, dessen Mannschaft quasi zu einer klassischen U23 umfunktioniert wurde. 32 Spieler tummeln sich im Kader, der Großteil davon 19 oder 20 Jahre jung. „Es spricht sich herum, dass man bei uns den Sprung schaffen kann“, sagt der Übungsleiter, der sich des Risikos trotzdem bewusst ist. Zehn neue Leute sind am Start, acht davon aus dem Jugendbereich. Issa Mira, Mike Hepfer und Nick Albrecht spielen künftig für die Erste. Auch Selvedin Shanmugarajah war kurzfristig ein Fall für höhere Weihen, über Dany Abdul-Karims Zukunft wird noch zu sprechen sein – der Offensivmann ist ebenfalls einer der Landesliga-Kandidaten.

Das Saisonziel des Trainers? „Jedes Spiel gewinnen“, lautet Kindermanns Antwort kurz und knapp. Dass das nicht immer klappt, verstehe sich von selbst. „Und wenn ich es genauer sagen soll: Ein einstelliger Tabellenplatz wäre gut.“ Am Sonntag um 12.30 Uhr steht der erste Härtetest an: Es geht zuhause gegen den GSV Pleidelsheim.

Türkischer SC (Kreisliga A2)

Der Türkische SC bekommt es zum Auftakt am Sonntag um 15 Uhr gleich mit einem der Aufstiegsfavoriten zu tun: Die Mannschaft von Trainer Erkan Kilic muss bei der Spvgg Warmbronn ran.

In der vergangenen Saison hatte sich der TSC, nach einigen eher wackeligen Jahren, zum Zeitpunkt der Annullierung auf den vierten Rang geschoben gehabt. So kann es gerne weitergehen, horcht man beim Vereinsvorsitzenden Hakan Ayan nach. „Wir wollen dort anknüpfen, wo wir im vergangenen Jahr aufgehört haben“, sagt er. Zwar sei die Personalsituation derzeit aufgrund der vielen Urlauber nicht eben berauschend. „Aber wir haben auch noch eine zweite Mannschaft, und es sind ja auch einige da.“

Dass Platz 4 eine realistische Vorgabe bleibt, dazu soll auch Rückkehrer Alparslan Akdemir seinen Beitrag leisten. Der Angreifer, der einst auch im Trikot des SV Kornwestheim auflief, war zuletzt beim TKSZ Ludwigsburg aktiv gewesen. „Zu 90 Prozent ist die Mannschaft so zusammen geblieben, wie sie war“, betont Ayan, der ebenfalls die Spvgg Warmbronn und den TSV Korntal zu den Spitzenteams zählt.

SV Pattonville 2 (Kreisliga A2)

Der SV Pattonville 2 hat gänzlich andere Ambitionen als die Erstvertretung des Vereins, obgleich beide Teams in der Kreisliga A antreten. Denn auch wenn die Mannschaft von Trainer Erkan Seyhan zum Zeitpunkt der Ligen-Annulierung in diesem Jahr auf einem starken sechsten Rang gestanden hatte – Ziel ist für die Pattonviller nach dem Aufstieg in der Saison 2018/19 ganz klar der Klassenverbleib. „Wir haben nicht viel von der Vorbereitung gehabt“, sagt Seyhan, „vom 29. Juli an war die ganze Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne.“ Dann noch Urlauber davor, danach, es sei wirklich schwierig gewesen. Auswirkung: Der SVP2 hat kein einziges Testspiel gewonnen. Der Kader ist derweil zum großen Teil unverändert geblieben .

Als Favoriten sieht Seyhan die Spvgg Warmbronn, den TSV Korntal, die TSF Ditzingen und den TSC Kornwestheim. Zum Auftakt geht es für seine Mannschaft am Sonntag zur SVGG Hirschlanden-Schöckingen. Anpfiff ist um 15 Uhr.