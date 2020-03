Kornwestheim „Die Krise wird tiefe Spuren hinterlassen“

Gehen Ihre Angestellten diesen Weg denn mit?

Sie haben nicht nur absolutes Verständnis, sie begrüßen die Maßnahmen auch. Bei mir kommt oft die Botschaft an: Man freut sich, dass so sorgfältig und umsichtig mit dem Thema umgegangen wird. Viele Mitarbeiter steuern außerdem selbst Verbesserungsvorschläge zum Thema Gesundheitsschutz bei, von denen wir einige auch umsetzen.

Wäre es eine Option, noch mehr Homeoffice anzusetzen – zumindest bei den Bürokräften?

Wir machen das, wo es Sinn ergibt. Man muss dazu sagen: Es ist nicht nur so, dass eine Isolierung im Homeoffice bei uns oft Produktivitätsverluste mit sich bringt, weil die Abstimmung in den Teams viel aufwendiger ist, meiner Erfahrung nach stimmt es viele Menschen positiv, wenn sie mit Kollegen persönlich zusammen sein dürfen. Natürlich muss die Sicherheit dabei absolut gewahrt bleiben. Es ist uns wichtig, dass wir diese Krise in ihren gesundheitlichen, aber auch wirtschaftlichen Auswirkungen nicht schlimmer machen als sie ohnehin schon ist.

Wie sehen Sie die wirtschaftliche Lage denn?

Nicht alle Unternehmen werden gut durch die Krise kommen. Das erfahre ich auch, wenn ich mit anderen Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer spreche. Bei manchen sind die Aufträge stark bis völlig eingebrochen. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten noch erhebliche Rückgänge in verschiedenen Märkten sehen, und es wird wichtig sein, angemessen durch Kurzarbeit und Kostensenkung gegenzusteuern. Übrigens: In diesem Zusammenhang fand ich es schwer verständlich, dass die Vertreter der IG Metall darauf beharrt haben, den Tarifabschluss Südwestmetall in diesen Tagen zu Ende zu verhandeln. Die Gespräche hätte man meines Erachtens aussetzen müssen. Die Ergebnisse haben nach meiner persönlichen Meinung hier in Baden-Württemberg für die Bewältigung der Krise nur geringe Relevanz. Immerhin hat der Abschluss aber zu keinen spürbaren Mehrbelastungen der Unternehmen geführt.

Wie erleben Sie als Präsident der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg die Stimmung in den Betrieben und Unternehmen in der Region?

Die Verunsicherung ist natürlich erheblich, vor allem in den Unternehmen, die stark und oft existenziell von der Krise betroffen sind: Einzelhandel, Gastronomie, Hotels, Messebauer, Werbeagenturen – hier gibt es eine deutliches Reduzierung des Geschäftes bis hin zum Stillstand. Da ist die Beratungsarbeit unserer Industrie- und Handelskammer dann auch besonders wichtig. Darf ich kurz ein Lob aussprechen?

Nur zu.

Unser IHK-Team in Ludwigsburg leistet – wie auch die anderen Kammern – Herausragendes in der Beratung der Kunden, und nun auch hinsichtlich der Sofortprogramme für kleinere Unternehmen. Sicher wird es angesichts der Masse von Anfragen auch Fälle geben, in denen die Mitarbeiter bei bestem Willen nicht helfen können. Aber jeder gibt sein Bestes, teilweise bis in die Nacht. Wir versuchen Hinweise zu geben, wie mit der Krise umzugehen ist. Es gibt neben den Sofortprogrammen Kredite von der Landesbank und KfW-Mittel oder Maßnahmen zur Kurzarbeit, zu denen die Mitarbeiter der IHK beraten. Für viele Unternehmen, vor allem diejenigen, die vor Corona ein gesundes Geschäft hatten, ist all das eine Chance, schwierige Monate zu überstehen. Es zeigt sich derzeit, wie wichtig eine starke IHK mit erfahrenen Teams und Managern im Haupt- und Ehrenamt ist. Es lohnt sich, sich auch in Zukunft dafür einzusetzen.

Macht die Politik derzeit einen guten Job?

Es gibt viele positive Signale. Es ist eine große Herausforderung für die Politik, einerseits gerade die älteren und vorgeschädigten Bürger zu schützen und dabei zu vermeiden, dass wir eine Überlastung der Gesundheitssysteme wie in Italien erleben und es unnötige Opfer gibt. Andererseits besteht die Herausforderung darin, die Wirtschaft nicht völlig abzuwürgen. Wir müssen ja auch irgendwann stufenweise und möglichst früh zu einer relativen Normalität zurückfinden, die den Wohlstand der Jüngeren ermöglicht und sichert. Ich habe den Eindruck, dass die Politik da einigermaßen maßvoll arbeitet und hoffe, dass sie zukünftig die richtige Balance findet. Hier geht es um Verantwortungsethik. Einige Punkte stören mich: Die Abstimmung zwischen Bund und Ländern lahmt; es muss nicht jede Maßnahme auf Landesebene unterschiedlich entschieden werden.

Kommt die Wirtschaft nach Corona schnell wieder auf die Füße – falls die Krise im Sommer dann auch endet…

Es ist schwierig, das vorauszusehen, weil wir nicht wissen, welche Maßnahmen noch nötig werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir im Herbst eine Wiederbelebung sehen werden. Bis dahin müssen wir die Wirtschaft so gut wie möglich am Laufen haben. Wenn uns das gelingt, wenn nicht wie in Italien Fabriken komplett stillgelegt werden, dann haben wir eine Chance, bald wieder auf einem guten Weg zu sein. Trotzdem wird diese Krise tiefe Spuren hinterlassen in der Bilanz dieses und vermutlich des kommenden Jahres.

Gibt es etwas, was ihnen Hoffnung macht?

Man sagt zwar: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aber etwas hat mich dieser Tage beflügelt: Wir haben bei Sata nun wieder eine größere Bestellung aus China erhalten – und sogar eine Bestellung aus Italien.