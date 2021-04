Kornwestheim - Die Bewohner der Langestraße dürften sich gestern über ein knappes Stündchen Ruhe gefreut haben. In West-Ost-Richtung gab’s keinen Verkehr, weil ein Lkw die Kreuzung an der Ludwigsburger/Stuttgarter Straße blockierte. Er wollte von der Ludwigsburger Straße kommend links in die Lange Straße abbiegen, was allerdings verboten ist. Aus gutem Grund: Die Kurve ist sehr eng, für solch lange Lkw wie den aus Sachsen allemal. Das musste auch der Fahrer bemerken, der mit seinem Fahrzeug auf der linken Seite ein Verkehrsschild touchierte, auf der rechten die Ampel. Und damit kehrte auf der Langestraße erst einmal Ruhe ein.