Kornwestheim Die Ladentür gewinnt an Bedeutung

Kritik an Hilfsplänen

Die staatlichen Hilfspläne kritisiert auch Ralph Hauser, Inhaber von Treffpunkt Kleidung in der Johannesstraße. „Wenn man genau liest, was im Kleingedruckten steht – da kommt fast gar nichts mehr an im Handel“, gab er am Montagvormittag zu Protokoll. Auch er hat Verständnis, ein Eingreifen sei notwendig. „Nur, dass der Handel zum zweiten Mal gestraft wird, ist eine Katastrophe.“ Dass die Gastronomie und der Einzelhandel als Auslöser gesehen würden, hält er für „sehr bitter, es gibt keine Hinweise dafür“. In seinem Geschäft begrüßte er am Montag ebenfalls zahlreiche Kunden. „Das Problem ist aber, dass viele Menschen die beiden Tage noch in die großen Städte drängen und sich dabei auf dem Weg anstecken“, so Hauser, „und das fällt uns dann an Weihnachten auf die Füße.“

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir wenigstens bis Weihnachten offen haben dürfen“, sagte Paschalitsa Sougioultzi vom Friseursalon Afrodite. Auch sie erwischte man nur zwischen Tür und Angel. Sie hat bis zu einem gewissen Punkt Verständnis für den Lockdown, betont aber auch: „Wir halten uns streng an die Hygienevorschriften.“ Auch für Friseure sei die Zeit vor Weihnachten die beste Zeit des Jahres. „Und die fehlt uns jetzt – und viele Kunden sind sauer, weil sie jetzt keinen Termin mehr bekommen.“