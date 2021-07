Kornwestheim Die Landessiegerin kommt aus Kornwestheim

„So eine Landessiegerin macht einen schon stolz“, betont THRS-Schulleiter Boris Rupnow, als auf dem Schulhof die Urkunden an die Kinder übergeben werden. Nicht nur die Teilnehmer an der Big Challenge bekommen dabei ihr Zertifikätchen. Auch die Rechen-Asse dürfen sich freuen. Alle, die am Känguru-Mathematikwettbewerb dabei gewesen sind, gehen ebenfalls nicht leer aus. Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und auch Dividieren, das hatte an der THRS Michael Ettenhofer am besten raus. Mit Sachpreisen und einem Sieger-T-Shirt bepackt berichtet der Schüler der Klasse 5a von der Multiple-Choice-Knobelei: „Wir hatten 45 Minuten Zeit, und am Ende wurde es ziemlich knapp.“ Im Jahr 2021 haben deutschlandweit etwa 310 000 Schülerinnen und Schüler aus 5900 Schulen teilgenommen. Ganz ohne Lehrer geht es aber natürlich auch an der THRS bei freiwilligen Wettbewerben nicht. Jessica Bach hat die Schüler auf die Big Challenge vorbereitet, Silke Weller war für die Kängurus verantwortlich. „Wir haben eigentlich jedes Jahr ziemlich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, lobt Schulleiter Rupnow, der naturgemäß zufrieden mit dem Abschneiden der Eleven ist – vor allem beim Englisch-Wettkampf, ist seine Schule doch für ihren bilingualen Zug bekannt. So darf Rupnow schließlich gemeinsam mit Konrektor Björn Wimmer das „We are the best“-Banner in die Kamera halten. Und wenn diese Aussage – „Wir sind die Besten“ – irgendwo ohne große Einschränkungen stimmt, dann an der THRS, der Schule der Landessiegerin.