Kornwestheim Die Lions dienen schon 25 Jahre

Bernd Friedrich, 75, lebt beispielsweise in Stuttgart, Winfried Hauck, 73, in Ludwigsburg, Helmut Bier, 68, in Ditzingen. Seinerzeit waren viele der angehenden Lions Kornwestheim zwischen 40 und 50 Jahre alt. Sie hatten einen Ort gesucht, an dem eine neue Gruppe etabliert werden kann – und Kornwestheim dafür auserkoren. „Und dann begannen wir uns in der Stadt einzubringen“, berichtet Hauck. Ein erster Knoten platzte, als die Lions den Weihnachtsmarkt im Alten Dorf für sich entdeckten, den traditionell in Kornwestheim die Vereine gestalten. Würste und Plätzchen wurden bereits in großer Zahl verkauft, was also anbieten? Die Lösung: eine Kindertombola. Die hat sich schnell etabliert, und ist heute eine feste Größe. Übrigens hatte man sich anfangs einen Stand mit dem Naturschutzbund geteilt. In 25 Jahren organisierten und finanzierten die Kornwestheimer Lions etliche Hilfsaktionen. Die Kinder- und Jugendarbeit war ihnen dabei immer ein wichtiges Anliegen, außerdem die Unterstützung sozial Schwacher, und oft ging beides zusammen. So organisieren sie schon lange Ausflüge mit Kindern, in früheren Zeiten in Zusammenarbeit mit der Sozialdiakonie im Klingelbrunnen, heute im Zusammenspiel mit dem Arbeitskreis Asyl. Unvergessen sind die Lieferung medizinischer Geräte nach Kimry, die Kornwestheimer Partnerstadt in Russland, oder der Aufbau von Spielgeräten in der Aldinger Straße. Für die Spielstadt „Mini-Pattonville“ steuerten die Lions schon einmal die Teilnahmegebühr für Kinder bei, deren Familien sich das nicht leisten konnten. Man könnte noch viele Zeilen mit weiteren Beispielen nennen. Wichtig seit einigen Jahren ist auch der „Kornwestheimer Löwe“, mit der Trophäe gibt es Gelder für schöne und kreative Projekte, die, man ahnt es schon, Kinder und Jugendliche in den Fokus rücken.