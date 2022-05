Kornwestheim Die Lions-Linsen kommen gut an

Ob dieses Kaiserwetter Jürgen Kaiser zuzuschreiben ist? Man weiß es nicht. Aber klar ist – das umtriebige Lions-Mitglied hat einen großen Teil des Erfolges zu verantworten, hat er doch das Stadtessen federführend organisiert. Die Idee hinter der Aktion erklärte Kaiser folgendermaßen: Ähnliche öffentliche Stadtessen, so sagte er, gebe es vor allem auch in den Niederlanden und Hamburg. Dort werde allerdings gerne einmal Matjes serviert – für Schwaben sei das aber natürlich keine Option, berichtete Kaiser schmunzelnd. Für ein Stadtessen in Kornwestheim musste also ein anderes Hauptgericht her.