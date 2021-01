Bei all den Absagen bot das vergangene Jahr den fleißigen Wanderern des SAV aber doch noch einen Höhepunkt. Im September ging es für die Kornwestheimer in der Bayerischen Wald und den Böhmerwald. Bei der fünftägigen Entdeckungstour an die deutsch-tschechischen Grenze bekam die Reisegruppe einiges zu sehen. Neben Besuchen in Passau und Regensburg machten die SAVler eine Schifffahrt vorbei an der Walhalla und Abstecher in ein Museumsdorf, eine Glashütte und in ein märchenhaftes Schloss.