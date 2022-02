Kornwestheim Die Markungsputzete steht an

Darauf bin ich auch sehr gespannt. Also im Innenstadt-Bereich können wir feststellen, dass der Müll in Coronazeiten deutlich mehr geworden ist. Ob die Menschen in der Natur disziplinierter sind als in der Stadt, wird sich zeigen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Menschen den Müll, den sie in die Natur hinaustragen, wieder nach Hause oder wenigstens bis zum nächsten Mülleimer nehmen. Aber leider scheinen diese Werte nicht mehr so in unserer Gesellschaft verankert zu sein. Umso mehr freut es mich, dass in diesem Jahr so viele ehrenamtlich beim Sammeln dabei sind und damit auch auf das Problem aufmerksam machen.