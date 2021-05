Auf die Anfrage der Bürgerin sagte auch die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck: „Wenn Ordnungskräfte in Sichtweite kommen, dann sind die entsprechenden Personen, die gegen die Verordnung verstoßen, meistens schnell weg.“ Dennoch, so die Rathauschefin, werde sie den städtischen Vollzugsdienst ebenfalls noch einmal dazu ansprechen, sagte sie und stellte sie weitere Kontrollen in Aussicht.