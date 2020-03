Kurzum, und obwohl man beim Rewe am Salamanderplatz offenbar alles im Griff hat: „So eine Ausnahmesituation habe ich in meinen inzwischen 15 Jahren im Lebensmitteleinzelhandel noch nie erlebt.“ Sorgen machen ihm, der mit seinem Markt unter anderem mit dem SVK und dem Roten Kreuz kooperiert, vor allem die Tafeln, für die in der jüngeren Vergangenheit kaum mehr etwas abgefallen sei. „Ich hoffe, dass wir da in Zukunft auch wieder mehr abzugeben haben“, sagt er.

Generell appelliert Demirhan, der den Markt seit Ende 2017 betreibt, an die Solidarität der Menschen. „Nur so überwinden wir die Krise so schnell wie möglich.“