Kornwestheim Die Mitglieder halten dem Verein die Treue

Rund 1500 Mitglieder zählt die Skizunft derzeit. „Sie halten uns die Treue“, sagt Uwe Heinle. Natürlich gebe es aber an jedem Jahresende eine gewisse Zahl an Austritten. „Und Neueintritte fehlen zur Zeit eben fast komplett.“ Das liege nun mal an den mangelnden Gelegenheiten, Nachwuchs für den Verein zu gewinnen. Skifreizeiten, die Basketball-Grundschulliga, all das gibt es derzeit nicht. „Unser großes Plus ist das große Kontingent an Mitgliedern, die gar keiner Abteilung zugeordnet sind und uns trotzdem unterstützen“, so Heinle. Für die Aktiven habe es, vor allem im Gymnastiksport, das ein oder andere Online-Angebot gegeben. „Das ersetzt aber natürlich nicht das gemeinsame Training an einem bestimmten Ort“, weiß Heinle.