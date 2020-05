Kornwestheim - Ab dem heutigen Montag wird an der Städtischen Musikschule Kornwestheim der Einzelunterricht in den Fachbereichen Zupfinstrumente, Tasteninstrumente, Streichinstrumente und Schlagzeug wieder aufgenommen – „unter strengen Hygieneschutzmaßnahmen“, wie die Stadt Kornwestheim in einer Mitteilung schreibt. Der Präsenzunterricht in diesen Bereichen findet ausschließlich im Haus der Musik statt.