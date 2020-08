Kornwestheim Die nächste Brücke ist an der Reihe

Ab Mai 2021

Jetzt wird’s spannend: Pfingsten 2021 soll die Bahnbrücke abgerissen werden, anschließend werden die beiden Brückenteile, die schon in unmittelbarer Nähe gefertigt worden sind, eingeschoben. Für die Bahnfahrer heißt das: Sie müssen sich vom 22. Mai bis 7. Juni nun auch auf Einschränkungen einstellen. Die S 4 (Stuttgart – Marbach – Backnang) wird in dieser Zeit über den Rangierbahnhof umgeleitet und hält nicht in Kornwestheim. Die S 5 verkehrt im 30-Minuten-Takt zwischen Stuttgart und Kornwestheim Pbf. Zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg fahren Busse. Die Regionalbahnen fahren andere Strecken. Auch Autofahrer müssen sich auf weitere Änderungen einstellen: So wird der Alte Markt gesperrt. Steht die neue Brücke an Ort und Stelle, werden die Sicherungsmaßnahmen entfernt.

Ab August 2021

Die Stadt geht davon aus, dass der Verkehr dann wieder reibungslos fließen kann. Die Fläche, aus der Remzi Sarak gestern seine Pflanzen ausgehoben hat, wird dem bereits vorhandenen Parkplatz zugeschlagen. Weiter Richtung Norden werden wieder Schrebergärten eingerichtet, kündigt die Stadt Kornwestheim auf Nachfrage unserer Zeitung an.

Die alte Bahnbrücke ist fast 120 Jahre alt. Das neue Bauwerk fällt mit einer Höhe von sechseinhalb Metern etwas niedriger aus, in der Breite (6,75 Meter) ändert sich nichts. Die Deutsche Bahn, die für die Bauarbeiten verantwortlich zeichnet, lässt dich die Brücke rund zehn Millionen Euro kosten.