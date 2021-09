Kornwestheim Die nächsten Brücken warten schon

Umstrittener Landesgüterbahnhof

Es war seinerzeit umstritten, in Kornwestheim einen sogenannten Landesgüterbahnhof anzulegen, schreibt der frühere Stadtarchivar Marco Nimsch in einer älteren Ausgabe der vom Verein für Geschichte und Heimatpflege herausgegebenen Geschichtsblätter. Was für den Standort Kornwestheim sprach: die ebene Oberfläche und die Nähe zur Hauptstrecke Stuttgart – Heilbronn. Letztlich gab’s nicht wirklich eine Alternative, auch wenn man über Landesgüterbahnhöfe in Mühlacker und Bietigheim nachdachte. Nimsch schreibt: „Nicht überall in Kornwestheim herrschte Zustimmung über den Bau des Landesgüterbahnhofs. Mit einer Fläche von etwa 100 Hektar belegte er 7,4 Prozent der Gemarkung. Es war bestes Ackerland, das für die landwirtschaftliche Nutzung verloren ging. So blickten insbesondere die Kornwestheimer Landwirte, deren Besitz im Westteil der Markierung lag, mit Sorgen in die Zukunft.“